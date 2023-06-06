İş Bankası Sendikasyon Kredisi Anlaşması

İş Bankası, 388,25 milyon euro ve 224 milyon ABD Doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu kredinin 367 günlük bir vadeye sahip olduğu belirtildi.

Kredinin Kullanılacağı Alan ve Maliyeti

Anlaşmaya göre, sağlanan sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanında kullanılacak. Kredinin maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde Euribor + %4,00, ABD Doları diliminde ise Sofr + %4,25 olarak belirlendi. Bu, kredinin geri ödemesinde bu oranların uygulanacağı anlamına geliyor.

Sendikasyon Kredileri ve İş Bankası

Sendikasyon kredileri, birden çok bankanın veya finans kuruluşunun bir araya gelerek büyük ölçekli finansman sağladığı kredilerdir. İş Bankası'nın bu anlaşması, özellikle dış ticaretin finansmanı açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu adım, İş Bankası'nın dış ticaret ve genel finansman stratejilerinde önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.