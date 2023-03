Türk oyuncu, sunucu ve model.

24 Kasım 1985’de İzmir’de doğan Irmak Atuk, 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte birinci olmuş, ardından aynı yıl katıldığı Best Model of the World yarışmasında da ikinci olmuştur.

2003 yılında oyunculuk kariyerine başlayan güzel manken, ilk olarak Fatma Girik, Meltem Cumbul ve Burak Hakkı gibi oyuncuların yer aldığı “Gurbet Kadını” adlı dizide rol aldı. Ardından aynı yıl yayınlanan “Lise Defteri” adlı dizide Emre Altuğ, Ece Erken,Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Dağhan Külegeç, Sinem Kobal ve Selin Demiratar gibi popüler oyuncularla birlikte oynadı.