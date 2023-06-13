Geçtiğimiz hafta bir düğünde görülen Irina Shayk hakkında ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya göre, ünlü modelin Gisele Bündchen'in eski eşi olan Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin ilgisini çekmeye çalıştığı söylendi.

Irina Shayk Çıkan İddiaları Yalanladı

Irina Shayk, yaşananların ardından sessizliğini bozdu ve bağlı olduğu menajerlik şirketinin sözcüsü Cheri Bowen aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bowen, Shayk adına sert bir dille konuşarak, iddiaların tamamen yanlış olduğunu vurguladı.

Bowen, "Bu hikaye tamamen uydurma ve asılsızdır. Düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve hayali bir anlatımıdır" ifadelerini kullandı.