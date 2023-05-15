İrfan Değirmenci gece yarısına doğru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atı alamadı, Üsküdar'ı geçemedi. Net olan bu. Sabaha daha çok var. TİP, 4 vekil çıkarttı. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Can Atalay, Ahmet Şık milletvekili. İzmir'de de henüz sisteme girilememiş çok oy var. Şansımız büyük. Uyumuyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) toplam üç milletvekili çıkartarak, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili oldu. Eski oyuncu Barış Atay seçilemezken Gezi davası sırasında tutuklu bulunan Can Atalay, Hatay'dan milletvekili seçildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi