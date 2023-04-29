Kendine özgü davranışlarıyla son dönemin çok konuşulan sanatçısı İrem Derici, uçağın tuvaletinden sosyal medya paylaşımı yaptı. Ünlü rapçi Sefo'nun yakın arkadaşı İrem Derici'nin bu paylaşımına yaptığı yorum takipçileri gülümsetti. Derici'nin bu paylaşımına gelen yorum geçtiğimiz yıllarda Kerimcan Durmaz'ın skandalını anımsattı.



İrem Derici paylaşımına "Feci bir saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaan" diye not düştü.

Ünlü şarkıcı Sefo yakın arkadaşı Derici'nin tuvalet paylaşımına manidar ama okuyanları güldüren bir yorumda bulunarak, "Wc ışığı yeşil olsa da inmeden ç.... yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi