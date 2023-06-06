Ünlü şarkıcı İrem Derici, sürekli olarak gündemde olan özel hayatıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır bir araya gelmediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. İkili, bu beklenmedik buluşmanın anısını ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çektirdi. İrem Derici, bu anıyı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Demet Akalın'dan Derici Kardeşlere Olay Yorum

Ünlü Şarkıcı fotoğrafın altına "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en garip anılarından biriydi. Cemre Derici. Arkadaşım bile 'ne biçim bir ailesiniz' diyor" notunu düştü. Bu paylaşım, takipçiler ve hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu paylaşıma "Gerçek kardeşin mi? Aa, ben şok" yorumunu yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

İrem Derici Kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Derici, 2011 yılında "Dantel" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yapmıştır. O günden bu yana pek çok hit şarkıya imza atmıştır.

İlk albümü "Dantel"i 2013 yılında çıkaran İrem Derici, bu albümle büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından "Kalbimin Tek Sahibine", "Evlenmene Bak", "Bensiz Yapamazsın" gibi birçok hit şarkıya imza atmıştır. Şarkıları genellikle pop müzik tarzında olmasına rağmen, zaman zaman farklı tarzlarda da eserler üretmiştir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi