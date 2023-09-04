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“Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümünde seslendirdiği “Yaz Günü” adlı şarkıyla fırtınalar estiren İrem Derici dün akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında sahneye çıktı. ‘Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu seyirciyle birlikte kutladı! Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derici gündeme dair de çarpıcı açıklamalar yaptı…

Bu yazın konser rekortmeni İrem Derici çıkardığı şarkılarla da dijital platformların dinlenme listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Serdar Ortaç şarkısı “Yaz Günü” ile büyük ilgi gören İrem Derici dün akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nde konser verdi.

İrem Derici sahneye çıkar çıkmaz elbisesinin azizliğine uğradı ve askısı koptu. Seyircilere seslenen Derici “Nazar değdi! 2023’ün en güzel konserini vermeye geldim. Elbisemi değiştirip geliyorum. Namus elden gitmesin aman!” diyerek başka bir sahne kıyafetiyle seyircisinin karşısına çıktı. Coşku dolu bir kalabalığa unutulmaz bir gece yaşatan İrem Derici hem müziğiyle hem de sohbeti ve esprileriyle Silifkelilerin sevgilisi oldu. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un hediye ettiği yoğurdu üzerinde adı yazan özel kaşıkla tadınca büyük alkış koptu.

İrem Derici konser boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile yaptığı maçın durumunu ekibine sorarak takip etti. Avrupa şampiyonu olduğumuz haberi gelince sahnede Türk bayrağı açarak “Türk kadını Avrupa'yı fethetti. Tebrikler Sultanlar!” diyerek kalabalığı coşturdu.

SERDAR ORTAÇ’I SAVUNDU

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan İrem Derici son dönemde Serdar Ortaç için yapılan yorumlara çok üzüldüğünü söyleyerek “Ben anneannemi MS hastalığından kaybettim. Annemin ellerinde rahmetli oldu. MS büyük bir hastalıktır. Serdar Ortaç Türkiye'nin başına gelmiş en büyük starlardan biridir. Bugün polemikler oldu, girmem ama Serdar Ortaç başka biri. 2017'de ben 45 gün yoğun bakımda kaldım. ‘Durumu kötüye gidiyor’ haberi çıktığında Instagram’da takipçi sayım artmıştı. Hastaneden çıktığımda 3 bin yorum vardı. Bazı yorumlar şöyleydi: Sen ölmedin mi? Bu ölmemiş miydi? Manyakça yorumlar yapılmıştı. Sen biliyor musun Serdar Ortaç ne kadar ilaç kullanıyor ne yaşıyor? Susup saygı duymak lazım” dedi

Bir muhabirin “Anne olmak istiyor musunuz?” sorusuna ise “Benden anne olmaz. Çok kariyer odaklıyım. Yapmak istediklerim var. Meslektaşlarım Bengü ve Merve Özbey çok güzel anne oldular ve sahneye çıkıyorlar. Bende onların gücü yok, bende korku var” cevabını verdi.