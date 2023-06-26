Enerjisiyle tüm pop camiasını hareketlendiren İrem Derici listelerdeki başarısının yanı sıra bayramın konser şampiyonu olmaya aday.

Yerinde duramayan İrem Derici, bayram öncesi başladığı konserlerini hafta sonuna kadar ara vermeden sürdürecek.

Beş şarkısıyla aynı anda Youtube Trendler listesinde yer alarak erişilmesi güç bir başarıya imza atan Derici, adeta nefes almadan çalışıyor.

Konserden konsere koşan Derici için bu kural bayramda da değişmedi.

Sahne maratonuna Bodrum’da başlayan İrem Derici ardından İstanbul ve Sinop’ta sevenleriyle buluştu. Üç gün üst üste konser veren İrem Derici enerjisi ile gittiği şehirlerde herkesi coşturdu. Şarkıcı bayram boyunca da Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, Yalova ve Bursa’da sahne alacak. İSTANBUL (İGFA)