İran'da, özellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda 30 Kasım 2022'den bu yana toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Bugüne kadar, 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli eyaletlerdeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Zehirlenen öğrenciler solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler gösteriyor. Nevruz tatilinin bitmesiyle vakaların yeniden başladığı bildirildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ