Amini'nin ağabeyi Aşkan Amini, Instagram'da paylaştığı bir mesajda, bu saldırının son aylardaki ikinci saldırı olduğunu ifade etti. Aşkan, kimseyi doğrudan suçlamasa da, "Mezar taşının camı bile onları rahatsız ediyor" şeklinde yazdı ve provokasyonlara meydan okuyarak, "Kaç kere kırarlarsa kırsınlar, biz tamir edeceğiz. Bakalım önce kim yorulacak" dedi.

Ailenin avukatı Saleh Nirbakht ise mezarın, "geçmişte bu tür tatsız eylemleriyle tanınan" kişiler tarafından tahrip edildiğini söyledi.

Mahsa Amini'nin babası da yetkililerin yerel bir kaynakçıyı tehdit ettiğini ve bu nedenle mezarın üzerine koruyucu bir saçak takılmasının engellendiğini ifade etti.

Mahsa Amini, başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Tanıklar, 22 yaşındaki Kürt kadının gözaltındayken dövüldüğünü ifade etse de yetkililer, kötü muamele iddialarını reddederek ölüm nedenini "ani kalp yetmezliği" olarak açıklamıştı.

Amini'nin cenazesinin ardından Sakez'de başörtülerini yırtarak kadınların dayanışma gösterisiyle başlayan protestolar hızla ülke geneline yayıldı ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı en ciddi meydan okuma haline geldi.

Rejim, protestoların dış güçler tarafından kışkırtıldığını iddia ederek şiddetli baskı uyguladı, bu da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Son olarak, Aralık ayından bu yana yedi protestocu idam edildi ve birçok kişi ölüm cezasına çarptırıldı.