ANKARA (AA) - İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Ankara'da "Mescid-i Aksa ve Kudüs Paneli" gerçekleştirdi.



Programda İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmacı olarak yer aldı.

Büyükelçi Farazmand, Filistin, Kudüs ve İslam'ın ilk kıblesi olarak kutsal Kudüs-ü Şerif meselesinin din ve ırk farkı göstermeksizin İslam dünyasının tüm siyasi meselelerinin başında yer aldığını ve İslam dünyasının buna karşı İslami sorumluluğu ve dini yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Farazmand, Filistin meselesinin sadece topraktan doğan milli kimlik meselesi değil, aynı zamanda insanlık meselesi olduğuna dikkati çekti.

İslam milletinin işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğine işaret eden Farazmand, Filistin meselesinin sadece bir millet veya dini mesele olmadığını da vurguladı.

Kültür Müsteşarı Seyit Kasım Nazimi ise Filistin ve Kudüs meselesinin İslam dünyasının asıl meselesi ve aynı zamanda insanlığın meselesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Görmez, Mescid-i Aksa meselesinin sadece Arapların ve İsrail'in meselesi olmadığını vurgulayarak, bunun vicdan sahibi her insanın meselesi olduğunu belirtti.

Bunun Müslümanların bu coğrafyadaki geleceğiyle ilgili bir mesele olduğuna değinen Görmez, herhangi bir ülkenin sadece diplomatik bir mesele olarak göremeyeceğini ifade etti.