2020'de İran Meclisi'nin çıkardığı yasayla yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladıklarını ifade eden İslami, "Yüksek saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi, yaptırımların kaldırılmasını hedeflemekteydi. Bu eylemin stratejik hedefi, yaptırımları ortadan kaldırmaktı." şeklinde konuştu.

İslami ayrıca, "Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi, Stratejik Eylem Yasası'ndan doğan bir görevdir ve biz bu görevi yerine getiriyoruz. İran'ın nükleer adımlarının askeri amaçlı olduğu iddia ediliyor, ancak asıl amacımız Stratejik Eylem Yasası'nı uygulamak ve bu yasanın hedefi olan, İran'a yönelik baskıcı ekonomik yaptırımları azaltmak veya kaldırmak için diğer tarafları ikna etmek ya da zorlamaktır." dedi.

2015'te İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adlı nükleer anlaşma, İran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme hakkı veriyordu.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran, anlaşma taahhütlerini durdurdu. 2020'nin Aralık ayında İran Meclisi'nin çıkardığı yasa kapsamında, İran, Nisan 2021'de Natanz'da yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurdu.

İran'ın uranyumu yüzde 20 ve yüzde 60 saflıkta zenginleştirmesi, Batılı ülkeler arasında endişeye neden oluyor. Çünkü uranyumun yüzde 20 ve üzeri saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba yapımına olanak sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor