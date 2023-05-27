İran, Basra Körfezi açıklarında 215 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Buşehr eyaleti Sınır Muhafız Komutanı Albay Yedullah Şerefi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şerefi, Basra Körfezi’ne komşu Buşehr eyaletinin Kengan Limanı yakınlarında 215 bin litre kaçak mazot taşıyan teknenin yakalandığını belirtti.

Söz konusu teknenin komşu ülkelere kaçak yollarla nakletmek üzere balıkçı tekneleri ve ticari gemilerden mazot aldığını kaydeden Şerefi olayla ilgisi bulunan 9 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. (AA)