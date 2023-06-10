Irak Meclisi'nde üç gün üst üste düzenlenen oturumlarda Bağdat ve Erbil arasındaki petrol ihracatı anlaşmazlığı nedeniyle bütçenin oylanması tamamlanamadı. 66 maddelik bütçenin şimdiye dek sadece 12 maddesi Meclis'te onaylandı.

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Salim Muselmani, petrol ihracatında KDP ile yaşanan anlaşmazlıkları açıklarken, uzlaşıya vardıkları konulardan birinin IKBY petrolünün SOMO aracılığıyla ihracatı olduğunu belirtti. Muselmani ayrıca, Erbil yönetiminin bu uzlaşılan maddeleri ihlal etmesi durumunda, Bağdat'ın IKBY bütçesini göndermeyeceğini ifade etti.

KDP Milletvekili Şerif Süleyman, bütçe konusunda Iraklı diğer bileşenlerle anlaşmazlık yaşamadıklarını belirtti. Süleyman, petrol ve gaz konusunda Kürdistan bölgesine tanınan bazı ayrıcalıkların anayasa tarafından belirtildiğini ve bu ayrıcalıkların bütçede de yer alması gerektiğini vurguladı.

Irak hükümeti, 13 Mart tarihinde 2023, 2024 ve 2025 bütçelerini hazırlayarak Meclis'e göndermişti. Yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçe 66 maddeden oluşuyor ve yaklaşık 276 milyar dolarlık bir açığın olduğu belirtiliyor. Bu petrol anlaşmazlığının, söz konusu bütçenin tamamlanması ve onaylanması sürecini ne kadar daha geciktireceği şu anda belirsiz.