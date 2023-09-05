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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün huzuru ve toplumsal barışının korunması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirterek, kentteki tüm siyasi parti ve tarafları "şeref belgesi" imzalamaya çağırdı. ITC Başkanı Turan, düzenlediğin basın toplantısında, Kerkük'te yıllardır sorun ve gerilimlerin yaşanmadığına vurgu yaparak, gerilimlere yer verilmemesi ve olayların tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

"Yaşanan infiallere son verilmelidir." diyen Turan, "Tüm taraflar yuvarlak masada oturup şehrin bugünü ve geleceği ile ilgili ortak karar alınmalı." ifadesini kullandı.

Kentin huzuru ve toplumsal barışının korunması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini aktaran Turan, tüm siyasi tarafların Kerküklüler için taahhütte bulunmasını talep etti.

Turan, Kerkük'teki birlikte yaşama, huzur ve toplumsal barışı korumak için tüm siyasi parti ve tarafları "şeref belgesi" imzalamaya davet etti.

Tek taraflı idareyle kentin yönetilemediğinin yıllarca tecrübe edildiğine de dikkat çeken Turan, tüm tarafların yönetime dahil edilmesinin de bu anlaşmada yer almasını istedi.



- Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olaylarda 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.