iQOO, Vivo'nun alt markası olarak tanınan bir teknoloji şirketidir. Bugün iQOO, merakla beklenen ilk tablet modeli olan iQOO Pad'i tanıttı. Bu yeni tablet, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor. iQOO Pad, yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi, geniş depolama alanı ve hızlı şarj desteği gibi özellikleriyle kullanıcılara cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca, tabletin MediaTek Dimensity 9000+ yonga setiyle güçlendirildiği ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle donatıldığı belirtiliyor. iQOO Pad'in fiyatları da farklı RAM ve depolama alanı seçeneklerine göre değişiyor. Bu yeni tablet modeli, iQOO'nun tablet pazarındaki varlığını güçlendirmesi ve rekabet etmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şimdi, daha yakından inceleyelim ve iQOO Pad'in neler sunabileceğini görelim.

iQOO Pad, metal yekpare bir arka panele sahip ve 12.1 inç boyutunda 2.8K (2800 x 1968 piksel) çözünürlüğünde IPS LCD ekranla geliyor. Ekran 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca HDR10 teknolojisini destekliyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9000+ yonga setiyle güçlendiriliyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen yonga seti, 3.2 GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex-A710, dört adet 1.80 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerden ve Mali-G710 MC10 GPU'dan oluşuyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunurken, arka kasada 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı kamera yer alıyor. Ana kamera ile 4K 30 fps video kaydedebilme özelliği mevcut.

iQOO Pad, 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 44 W hızlı şarjı destekliyor. Tablet, 8/12 GB RAM versiyonları ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleriyle sunuluyor. İşletim sistemi ise Android 13 tabanlı OriginOS 3 olarak belirtiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC bulunurken, cihazda USB Type-C port yuvası da yer alıyor. Ayrıca soğutma sistemi ve çoklu görev özelliği gibi özellikler de mevcut.

iQOO Pad Fiyatları :

iQOO Pad 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 368 dolar (~15 bin TL)

iQOO Pad 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 410 dolar (~16 bin 500 TL)

iQOO Pad 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 453 dolar (~18 bin 500 TL)

iQOO Pad 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 495 dolar (~20 bin TL)

Yenigün Haber Merkezi