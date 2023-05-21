Vivo'nun alt markası iQOO, Neo serisi akıllı telefonlarının yeni modelleri iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni modeller, Google Play Console'da görülerek teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Amiral gemisi model iQOO Neo 8 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9200 Plus işlemciden gücünü alacak. 4nm teknolojisi ile üretilen bu işlemci, 1 adet 3.05GHz saat hızında çalışan Cortex-X3, 3 adet 2.85GHz saat hızında çalışan Cortex-A715 ve 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Cihaz, LPDDR5X teknolojisine sahip 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte gelecek.

Hem iQOO Neo 8 hem de Neo 8 Pro'nun 1.5k çözünürlükte 6.78 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ek olarak, cihazlarda 120Hz yenileme hızına sahip HDR10 destekli AMOLED panel kullanılacak.

Performans konusunda oldukça iddialı olan iQOO Neo 8 Pro, AnTuTu sentetik testlerinde 1.363.206 puan almayı başardı. Bu, listedeki en yüksek puan olan 1.330.011 puana sahip Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili ROG 7 Ultimate modelini geride bırakıyor.

Arka tarafta ise üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. iQOO Neo 8 Pro modelinde, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera kullanılacağı belirtiliyor.

Yenigün Haber Merkezi