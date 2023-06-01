Çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünlerin sergileneceği Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez kapılarını açtı. Fuar, bu yıl 40 bin metrekare alanda, 23 ülkeden 551 firma ve temsilciliğini, 15.000’in üzerinde ziyaretçi ile bir araya getiriyor.

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, Avrasya’nın en önemli İplik Fuarı aracılığıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19. kez bir araya geldi. Resmi törende bir araya gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, Hindistan Başkonsolosu ve Hindistan Büyükelçisi de fuarda yer alan Hindistan pavilyonunun da açılışını gerçekleştirdi. TÜYAP tarafından düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 01-03 Haziran 2023 tarihlerinde sektördeki tüm yenilikleri gözler önüne serecek. 551 firmanın yer alacağı Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuarda 2022 yılına göre bu yıl; katılımcı ülke sayısında yüzde 53, katılımcı firma sayısında yüzde 116, metrekarede yüzde 100 oranında büyüme gerçekleşti. Diğer yandan ziyaretçi rakamlarında da yüzde 25’lik artış yakalandı.

Fuara; Almanya, ABD, Belarus, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kore, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor. İplik sektörünün devleri ile yerli üreticilerin yanı sıra uluslararası firmaların buluşma adresi konumunda olan fuar, ihracatın artırılmasında kilit bir rol üstleniyor. Fuar katılımcıları hem T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan hem de KOSGEB’den destek alabiliyorlar.

Avrasya’nın iplik sektörü özelinde düzenlenen en büyük ve en kapsamlı fuarı olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı bu yıl da sektörün en önemli ticaret platformu olma özelliğini sürdürüyor. Fuarın gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerle ülkemizin üretim ve ihracatına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yeni salonlar eklendi

19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na, sektör firmalarından gelen yoğun katılım talebi üzerine bu yıl üç salon daha eklendi. Fuar böylece 7 salonda 40.000 metrekarelik bir alanda gerçekleşecek. Fuarda, iplik sektöründe en çok ihraç edilen iplik çeşitleri arasında yer alan sentetik-suni filament liflerden iplikler, pamuk iplikleri, sentetik-suni devamsız liflerden iplikler, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplikler, ipek ipliğinin yanı sıra çok çeşitli iplik türleri sergileniyor.

Yurt dışından büyük ilgi

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı değerlendirmede fuara yurt dışından büyük bir ilginin olduğunu belirterek, “Fuarlarımıza hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi büyük. Yurt dışından ağırlıklı olarak Avrupa Ülkeleri, Rusya, İran, Balkan Ülkeleri, Gürcistan ve Afrika bölgelerinden 99 ülkeden ziyaretçi kaydı var. Türkiye’den ise 67 şehirden ziyaretçiyi katılımcılarımızla buluşturacağız. Tüyap yurtdışı ofislerimiz aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz alım heyeti programı kapsamında 8 ülkeden 50’ in üzerinde profesyonel ziyaretçimizi katılımcılarımızla buluşturacağız. Fuarımız sunduğu ticari fırsatlara ek olarak bir de bilgi paylaşımı platformu olma yönüyle de katılımcımızı ve ziyaretçimizi memnun edecek. Fuarımızın ülkemiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Atıktan İpliğe Dönüşüm Serüveni

Fuayede kurulan “Atıktan İpliğe Dönüşüm Serüveni” sergi alanında ipliğin atıktan başlayarak son ürüne kadarki serüveni ziyaretçiler ile buluşuyor. Alanda pet şişelerden ve tekstil atıklarından geri dönüştürülerek üretilen ipliklerin son ürün haline gelmesine kadar geçirdiği aşamalar sergileniyor. Sektörün öncü firmaları tarafından üretilen geri dönüştürülmüş ipliklerin nasıl günlük hayatta kullandığımız ürünler haline geldiğini keşfeden ziyaretçiler sırası ile önce pet şişe veya tekstil atıklarını, sonrasında bu ürünlerin kırpılmış halini, kırpıştırılmış ürünlerden sonra ipliği, iplikten sonra ise son ürünü görebilecekler.

3 gün sürecek olan 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ilk iki gün saat 10.00 ile 18.00 arasında, son gün ise saat 17.00’a kadar ziyaret edilebilecek.