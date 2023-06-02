iPhone şarjım çok çabuk bitiyor ne yapmalıyım? 2023 iphone pil sorunu çözümü için tavsiyeler vermek istiyoruz. Son günlerde iPhone şarjım çabuk bitiyor diyenlere sıkça rastlıyoruz. Apple iPhone pil sorunu nasıl çözülür? Pil sağlığı 100 ama şarjım hemen bitiyor diyorsanız, çözüm önerilerine göz atacağız. iPhone pil ömrü uzatma yolları çok merak ediliyor. iPhone şarj çabuk bitiyor çözüm nedir? İşte iPhone pil sağlığı yükseltme ve iPhone pil Sağlığı 100 yapma yöntemi:

iPhone şarjım çok çabuk bitiyor ne yapmalıyım?

Apple'ın en son iOS sürümü - iOS 16.5 - 18 Mayıs'ta indirilebilir hale geldi, ancak sözde yararlı güncelleme, birçok iPhone kullanıcısını sinir bozucu bir pil sorunuyla boğuşmaya bıraktı. Son günlerde sosyal medyada yayınlanan ve kullanıcıların iPhone'larına iOS 16.5'i indirdikten sonra pilin normalden daha hızlı tükendiğini bildiren çok sayıda şikayetten biri, "iOS 16.5 pil için ölümcül" diyor.

Sorunun ciddiyeti duruma göre değişiyor gibi görünüyor, ancak şarj hızları da genel olarak etkileniyor gibi görünüyor, bazı mutsuz kişiler iPhone'larının %100'e ulaşmasının neredeyse üç saat (üç saat!) sürdüğünü iddia ediyor. İyi haber şu ki can sıkıcı pil sorunları tamamen normal.

Apple - veya herhangi bir yazılım geliştiricisi - büyük işletim sistemi (OS) güncellemeleri yayınladığında, telefonların genellikle verileri yeniden endekslemesi ve pil ayarlarını yeniden kalibre etmesi gerekir, bu da pilin daha hızlı bitmesine neden olur. Bununla birlikte, çoğunlukla, bu daha hızlı boşalma geçicidir ve ilk ortaya çıktıktan birkaç gün sonra kendi kendine çözülmelidir. Bu yeniden kalibrasyonun yanı sıra, yeni işletim sistemi güncellemeleri genellikle iPhone'unuzun pilini daha da fazla zorlayan bir dizi uygulamaya özel güncellemeyi tetikler.

Ancak, bu uygulamalar iOS'un en son sürümüne güncellendiğinde bu sızıntı azalır. Bu nedenle, büyük olasılıkla, iPhone'unuz iOS 16.5 kaynaklı bir kalıntı yaşıyor ve uzun vadeli hasar açısından endişelenecek bir şey yok. Birkaç gün sonra hala telefonunuzun pil sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, resmi pil uyarılarını kontrol etmek için Ayarlar, Pil ve ardından Pil Sağlığı bölümüne gidin.

iPhone pil sorunu çözümü 2023

iPhone piliniz neden birdenbire bu kadar hızlı bitiyor? iOS 16 güncellemesi pil ömrünüzü tüketiyor mu? iPhone'unuzun pili istediğinizden veya düşündüğünüzden daha hızlı bitiyorsa size yardımcı olabiliriz. iPhone pilinin bitmesiyle ilgili sık sorulan soruları yanıtlayacağız ve iPhone pilinizin hızla bitmesini önlemek için size bazı basit çözümler göstereceğiz. iPhone pilinizin neden bu kadar çabuk bittiğini merak mı ediyorsunuz?

iOS 16'ya güncelledikten sonra iPhone'unuz güç mü kaybediyor? Yalnız değilsin. iOS güncelleme pil boşaltma sorunları son derece yaygındır ve bunun iyi bir nedeni vardır! Yeni bir iOS güncellemesi, iPhone'unuzun işlevselliğinde en son iOS yazılımının yüklenmesiyle birlikte gelen birçok önemli değişiklik nedeniyle pili tüketir. Son iOS 16 güncellemesi gibi daha büyük sonbahar güncellemeleri, genellikle iPhone'unuzun pilini yıl boyunca gördüğümüz daha küçük güncellemelerden daha fazla etkiler.

Bu sorunlardan bazıları kaçınılmaz olmakla birlikte, pil kullanımınızı optimize etmek ve gereksiz iPhone pil tüketimini azaltmak için yapabileceğiniz şeyler vardır. Size bazı iOS 16 pil tasarrufu ipuçları göstereceğiz ve iPhone'unuzun pil ömrünü nasıl koruyacağınızı anlatacağız. Apple'ın bir sonraki büyük iOS revizyonu olan iOS 17'yi 5 Haziran'daki WWDC 2023'te piyasaya sürmesi bekleniyor.

Güncelleme sonrası iPhone pil sorunu çözümü 2023

Bir iOS güncellemesi yükledikten sonra pil ömründe oldukça önemli bir düşüş olsa bile bir düşüş görmek normaldir. iPhone'ların bir güncellemenin ardından bir dizi arka plan görevi gerçekleştirmesi gerekir. Bu, normalden daha fazla güç tüketir ve tüm bu ekstra görevler bittiğinde pil ömrü normale döner. Güncelleme işlemi iPhone'u yeniden başlattığından yeniden başlatma önermek garip gelebilir, ancak aslında yardımcı olur.

Ayrıca, bir güncellemeden sonra gerçekleşen yeniden başlatmanın, indeksleri güncellemekten pili yeniden kalibre etmeye kadar bir dizi güncelleme sonrası eylemi tetiklediğini unutmayın. Sorun bir iOS sorunu olmayabilir, bunun yerine, özellikle iOS'un yeni sürümleri piyasaya sürüldüğünde, hileli hale gelen bir uygulamayla ilgili bir sorun olabilir. Bu, neler olup bittiğini teşhis etmek için çok zaman harcamadan önce tüm uygulamalarınızın güncellendiğinden emin olmanın iyi bir fikir olduğu anlamına gelir.

Tamam, iOS'u ve uygulamalarınızı güncellemek sorunu çözmedi ve piliniz de görünüyor. Başka ne olabilir? Pili tüketen hileli bir uygulama olabilir. Ve şans eseri, iOS size yaramazlık yapan uygulamaları izlemeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ayarlar > Pil'e gidin ve burada uygulamaya göre pil kullanımı da dahil olmak üzere birçok veri göreceksiniz. Dokunmak ayrıca, uygulamanın ekranda ne kadar güç kullandığını ve arka planda ne kadar güç kullandığını gösteren Uygulamaya göre etkinlik'e geçmenizi sağlar.

Hatalar internette gezinir ve bazen yapabileceğiniz tek şey Apple'ın sorunu çözmesini ve yeni bir güncelleme yayınlamasını beklemektir. Düzeltmeyi beklemeniz ve yeni güncellemenin gerçekten sorunu çözeceğine ve daha fazla kaosa neden olmayacağına bahse girmeniz gerekse de, Apple bu gibi sorunları çözmede çok daha iyi hale geliyor.

Pil sağlığı 100 ama şarjım hemen bitiyor

Ekran Parlaklığını Azaltın: iPhone'unuzun pili çabuk tükendiğinde, iPhone ekranınızı tam parlaklıkta tutmak olası bir suçludur, ancak bunu düzeltmesi kolaydır. Bu aslında pilin bitmesinin ana nedenlerinden biridir ve düşündüğünüzden daha fazla güç tüketir! iPhone pilinizi korumak için ekran parlaklığını nasıl azaltacağınız aşağıda açıklanmıştır: Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın. iPhone'unuzda bir ana sayfa düğmesi varsa, bunun yerine ekranın altından yukarı kaydırın. Parlaklık kaydırıcısına dokunup aşağı veya ekranınızı rahatça okuyabileceğiniz kadar aşağıya doğru sürükleyin.

iPhone Otomatik Parlaklığı Etkinleştirin: Otomatik parlaklık ayarları, ekran aydınlatmanızı ortam ışık seviyelerine göre otomatik olarak ayarlar. Bu, iPhone'unuzu gereksiz ekran parlaklığında harcayarak pilin çok hızlı bitmesini önler. Otomatik Parlaklığı açarak iPhone pilinizden tasarruf etmek için: Ayarlar uygulamasını açın, ardından aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik'e dokunun Ekran ve Metin Boyutu'na dokunun. Aşağı kaydırın ve otomatik parlaklığı etkinleştirin. Ardından, iPhone pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olacak daha az bilinen bazı ayarlara bakacağız.

iPhone Pilinden Tasarruf Etmek İçin Uyandırmayı Devre Dışı Bırakın: Tüm iPhone modellerinde varsayılan olarak Uyandırmak İçin Kaldır özelliği etkindir. Bu, özellikle iPhone'unuzu sık sık elinize alıyorsanız veya elinizde sallayarak dolaşıyorsanız, sorununuzun bir parçası olabilir. iPhone ekranının sürekli yanması kesinlikle pilinizi bitirecektir. iPhone pilinden tasarruf etmek için Uyandırmak İçin Kaldır'ı devre dışı bırakmak için:

Ayarlar uygulamasını açın, ardından aşağı kaydırın ve Ekran ve Parlaklık'a dokunun. Uyandırmak için Yükselt seçeneğine ilerleyin ve kapatın. Gri geçiş, Uyandırmak için Yükselt'in devre dışı olduğu anlamına gelir. Bu özelliği devre dışı bıraktıktan sonra tek yapmanız gereken iPhone'unuzu uyandırmak için üzerine dokunmak. Artık iPhone'da pilin bitmesini önlemeye yardımcı olan parlaklık ayarlarını ele aldığımıza göre, hangi uygulamaların iPhone pilini tükettiği gibi şeylere geçebiliriz.

iPhone pil sorunu nasıl çözülür?

Çoğu kullanıcı iPhone şarjım çok çabuk bitiyor ne yapmalıyım diye sorular soruyor. İşte bazı tavsiyeler:

iPhone Pilinizin Çabuk Bitmesini Önlemek için Uygulamaları Güncelleyin: Güncelleme gerektiren uygulamalar iPhone pil sağlığını öldürür. iOS güncelleme pil tüketimi genellikle uygulamalarla ilgilidir. iOS 16 güncellemesi gibi yeni bir yazılım yayınlandığında, geliştiricilerin de yetişmesi gerekir. Güncelleme gerektiren uygulamalar, verimsiz bir şekilde çalışabilir veya yanlışlıkla, en son iOS yazılımında yapılması gerekene ters etki yapacak şekilde işlemler gerçekleştirebilir.

iPhone'daki uygulamaları otomatik olarak güncellemezseniz, Listenizdeki mevcut tüm uygulamaları güncellemek için zaman ayırmak iPhone pilinin bitmesine ciddi şekilde yardımcı olabilir! iPhone'unuzun pilinin bitmesini önlemek için uygulamaları nasıl güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır: App Store'u açın ve ekranın sağ üst köşesindeki hesap simgenize dokunun. Tümünü Güncelle'ye ve ardından sağ üst köşedeki Bitti'ye dokunun. iPhone Widget'ları Pili Boşaltır mı? Bundan sonra buna bir göz atacağız.

İPhone Pilinin Boşalmasını Önlemek için Widget'ları Kaldırma: Widget'lar iPhone'ların veya iPad'lerin pilini tüketir mi? Evet, ancak hepsi iPhone pilinin diğerleri kadar hızlı bitmesine neden olmaz. iPhone'unuzun pili çok çabuk bitiyorsa, ihtiyacınız olmayan tüm widget'lardan kurtulmayı düşünün. Piliniz iPhone'unuzda hızla bitiyorsa, aşağıdaki adımları izleyerek gereksiz pencere öğelerini kaldırmayı deneyin.

Ana ekranın ilk sayfasından bir ekran sonra, kilit ekranında sağa kaydırarak veya ana ekranınızda tamamen sağa kaydırarak Bugün Görünümü'nü açın. Aşağı kaydırın ve Düzenle'ye dokunun. Kilit ekranından başladıysanız, değişiklik yapmak için telefonunuzun kilidini açmanız gerekir. Silmek istediğiniz widget'ların yanındaki Sil simgesine dokunun. Ana ekran sayfalarınızdaki widget'lar için, Jiggle moduna girene kadar ekrana uzun basın. Silmek istediğiniz widget'larda Sil simgesine dokunun. Widget'ları kaldırmayı bitirdiğinizde sağ üst köşedeki Bitti'ye dokunun.

iPhone pil ömrü uzatma yolları

Pil ömrünü uzatmak için sık sorular sorular ve cevaplarını sizinle paylaşmak istedik.

iPhone pilini en çok ne öldürür?

Birçok uzmanın iPhone pil ömrü üzerinde en büyük etkiye sahip olduğuna inandığı faktör ekran parlaklığıdır. Neyse ki, aynı zamanda düzeltilmesi en kolay şeylerden biri! Kullanılmadığında telefonunuzu yüz üstü tutma, otomatik parlaklık özelliğini kullanma ve genellikle daha kısık bir ekranla (gözlerinizi ne kadar yormadığına şaşırabilirsiniz) bir arada, çok büyük tasarruf edeceksiniz. pil miktarı. Uygulama etkinliği, başka bir büyük iPhone pil tüketimidir. Hangi uygulamaların pili en çok kullandığını iPhone ayarlarınızda kontrol edebilirsiniz.

iPhone'umun pil ömrünü nasıl optimize edebilirim?

Bu makaledeki ipuçları çoğunlukla iPhone'un kısa süreli pil tüketimine odaklanıyor, peki ya pil ömrü? iPhone'unuzun pil ömrünü nasıl uzatacağınız ve yıllarca iyi çalışır durumda tutacağınızla ilgili makalemize göz atın.

iPhone'umu gece boyunca şarj etmek güvenli mi?

İster inanın ister inanmayın, aslında iPhone piliniz için kötü! Bunun birkaç nedeni var, ancak bunların çoğu iPhone'larımızdaki eskiyen lityum iyon pillerle ilgili. Neyse ki, iOS 13'te kullanıma sunulan optimize edilmiş pil şarjı, pil ömrünü korumak için pil aşınmasını ve yıpranmasını azaltmayı amaçlıyor. Gece şarjı sırasında iPhone'unuzun güce bağlıyken tamamen şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak çalışır. Etkinleştirildiğinde, iPhone'unuz bir gecede %80 oranında şarj olur, ardından kalan %20'yi siz uyanmadan hemen önce hızlı bir şekilde şarj eder. Aşağıda bu özellik hakkında daha fazla ayrıntıya gireceğiz!

Optimize Edilmiş Pil Şarjı nedir?

Optimize Edilmiş Pil Şarjı, bir lityum iyon pil %100 şarjda tutulduğunda meydana gelen eskime türünü sınırlandırarak veya önleyerek iPhone pilinizi korur. Temel olarak, kullanım alışkanlıklarınıza göre programınızı tahmin etmek için bir algoritma kullanır. Ardından, ihtiyacınız olduğunda telefonunuzun tam şarj olmasını sağlamak için şarjı gerektiği kadar geciktirir. Apple'ın dediği gibi, "Optimize Edilmiş Pil Şarjı, iPhone'unuzun tam şarjla harcadığı süreyi azaltarak pilinizin aşınmasını ve yıpranmasını azaltmak ve pil ömrünü iyileştirmek için tasarlanmıştır." Bu şekilde iPhone'unuz, yavaş şarj olarak bilinen ve cihazınızın pil sağlığına zarar veren yüksek voltaj durumunda olmaz!

Şarj etmeden önce iPhone'umun şarjını tamamen bitirmeli miyim?

HAYIR. Telefonunuzun pilinin son yüzde 20'sini kullanmak, zamanla işlevini azaltacak ve muhtemelen genel pil ömrünüzü kısaltacaktır. Günlük kullanıcı için bu, telefonun olması gerektiği gibi şarjını tutmayı bırakmasının çok uzun sürmeyeceği ve pilin olması gerekenden daha hızlı biteceği anlamına gelir. İyi değil!

iPhone'um neden ısınıyor ve pili bitiyor?

Bu, bir donanım sorununa işaret etse de (pilinizde olduğu gibi), sorun hatalı bir uygulama veya güç boşaltma özelliği de olabilir. iPhone'unuzu yeniden başlatmanızı ve yeni yazılım güncellemelerini yüklemenizi öneririz. iPhone'unuz hâlâ aşırı ısınıyorsa, sorunu belirlemek ve gidermek için bazı hızlı sorun giderme işlemleri yapmak isteyeceksiniz.

Konum Paylaşımı pili tüketir mi?

Evet. Konumunuzu paylaşmak (örneğin, Bul'daki Arkadaşlarımı Bul özelliği veya Apple Maps'teki bir ETA aracılığıyla) iPhone pilinizin kalıcı olarak bitmesine neden olur. iPhone pilinizin çok çabuk bitmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, bu özellikleri kullanımınızı sınırlandırmanızı öneririz.