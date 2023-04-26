ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayındaiPhone14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak.

İddialara göre iOS 17, iOS 16'yı çalıştıran tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek.

Tartışmalı modeller arasında yer alan iPhone 8 ile iPhone X, muhtemelen son kez güncelleme alacak.

iOS 17 ile gelecek özellikler

iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle:

Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması

Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma

Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme

Apple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüz

Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme

Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri

El fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlama

Apple'ın, iOS 17'yi 5 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasında duyurması bekleniyor . Güncellemenin ilk beta sürümü, açılış konuşmasından birkaç dakika sonra geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Genel beta sürümü ise muhtemelen temmuz ayında yayınlanacak. Her zaman olduğu gibi güncelleme, eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle küresel çaptaki kullanıcılara ulaşacak.