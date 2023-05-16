Apple'ın henüz tanıtılmamış iPhone 15 serisi hakkında spekülasyonlar devam ederken, tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 Pro hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Kuo, iPhone 16 Pro'nun periskop lens ve daha büyük bir ekran ile geleceğini belirtti. Bu, Apple'ın Pro serisi modellerinde periskop lensi standart hale getireceği anlamına geliyor. Periskop lensler, daha iyi optik zoom yetenekleri sunar ve bu özelliğin Pro Max modeli ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

Fakat Kuo'nun raporunda belirtildiği gibi, iPhone 16 Pro'nun tam ekran boyutu henüz bilinmiyor. Mevcut iPhone 14 Pro modeli 6.1 inç ekran boyutuna sahipken, iPhone 14 Pro Max modeli 6.7 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in bu ekran boyutlarını koruması beklenirken, iPhone 16 serisi için yeni ekran boyutları hala belirsiz.

Kuo, Apple'ın periskop lens üretimi konusunda Cowell isimli bir şirketle çalışacağını da belirtti. Bu yeni lenslerin, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 10x yakınlaştırma özelliğine benzer bir özellik sunup sunmayacağı henüz net değil. Ancak, yeni lensin, iPhone 16 Pro Max modeline özel olacağına dair görüşler doğruluk kazanmış gibi görünüyor.

Apple'ın yeni iPhone 16 Pro hakkındaki tüm detayların resmi olarak açıklanmasını beklerken, analistlerin ve sektör içi kaynakların bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği kesin.

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