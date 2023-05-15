Bu modellerdeki 48 megapiksel lensin, gelişmiş görüntü kalitesi için daha fazla ışık yakalayabilen yeni bir "three-stacked" teknolojisi kullanacağı belirtildi. Ancak, son tedarik zinciri kontrollerine dayanarak entegre edilen sensörün muhtemelen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ların üretiminin gecikmesine neden olabileceği belirtildi.

Öte yandan, geçen yıl tanıtılan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te 48 megapiksel kamera lensi kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu lens, kullanıcıların daha fazla düzenleme esnekliği için görüntü dosyasında daha fazla ayrıntıyı koruyan, 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekmesini sağlıyordu.

iPhone 15 Pro modellerinin "tasarım sorunları" nedeniyle artık fiziksel düğmelerine sahip olmayacağını da belirten Pu, bu modellerin titanyum çerçeve, yükseltilmiş A17 Bionic çip, artırılmış 8 GB RAM gibi öne çıkan özelliklere sahip olacağını belirtti. Tanıtılacak olan 4 iPhone 15 modelinin de USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı ifade edildi.

Bu gelişmeler, Apple'ın iPhone serisindeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri gösteriyor. Ancak resmi duyuruları beklemek ve sızıntıları doğrulamak için Apple'dan gelen haberleri takip etmek önemlidir.