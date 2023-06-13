iPhone 15 serisi dört modelden oluşacak. Şu ana kadar sızdırılan bilgilere göre bu modeller; USB Type-C port yuvası, periskop lens teknolojisi, Apple imzalı bir yonga seti ve tüm modellerde Dynamic Island özelliklerine sahip olacak.

Ives'in tahminlerine göre, iPhone 15'in fiyatı 899 dolar, iPhone 15 Plus'ın fiyatı 999 dolar olacak. Diğer iki model olan iPhone 15 Pro ve 15 Ultra / Pro Max'in fiyatları ise sırasıyla 1.199 dolar ve 1.299 dolar olacak.

Türkiye'deki muhtemel satış fiyatları aşağıdaki gibi olacak:

iPhone 15: Tahmini satış fiyatı 42 bin TL

iPhone 15 Plus: Tahmini satış fiyatı 46 bin 800 TL

iPhone 15 Pro: Tahmini satış fiyatı 56 bin 180 TL

iPhone 15 Pro Max / Ultra: Tahmini satış fiyatı 61 bin TL

Bu hesaplamalar, dolar kuruna ve vergi oranlarına göre yapıldı ve 500-1.000 TL kadar farklılık gösterebilir. Dolar kurunda veya vergi oranlarında bir değişiklik olması durumunda, fiyatlar da değişecektir. Ayrıca, Apple'ın Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlemesi durumunda da fiyatlar değişebilir. Bu konudaki kesin bilgileri, Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen Apple etkinliğinde öğreneceğiz.