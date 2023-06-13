Bu fiyat artışının nedenlerinin başında parça ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra küresel enflasyondaki yükseliş geliyor. Ancak, bu durumun cihazların milyonlarca satış rakamına ulaşmasını engelleyeceği düşünülmüyor. En son verilere göre en üst düzey olan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max hala en çok satılan modeller ve kullanıcılar yüksek fiyatlı telefonları almaktan çekinmiyor.

İddialara göre, iPhone 15 serisindeki "Pro" olmayan modeller olan iPhone 15 ve 15 Plus, 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Bu henüz kesinleşmiş bir bilgi olmasa da, bu yeni ana kamera nedeniyle cihazların biraz gecikebileceği söyleniyor. Şu anda satışta olan iPhone 14 ve 14 Plus modellerinde 12 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Apple'ın 48 megapiksel seviyesine çıkması, sektörde Samsung'un 200 megapiksel seviyesine ulaşmasının yanında önemli bir artış olarak görülüyor.

Ayrıca, iPhone 15 serisi hakkında başka kamera bilgileri de var. İddialara göre, iPhone 15 serisinin en üst modeli olacak iPhone 15 Pro Max, 15 Pro modelinden farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak. Bu periskop kamera sistemi, kayıpsız optik yakınlaştırma sağlayacak ve bu özellik fotoğraf tutkunları arasında oldukça popüler. Apple'ın bu özelliği geç tanıtmasının nedeni henüz bilinmiyor ancak iPhone 15 Pro Max modelinde 6x kayıpsız yakınlaştırma sunacağı öne sürülüyor.

Özellikleri ve beklenen fiyat artışı ile iPhone 15 serisi, tanıtımının ardından kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.