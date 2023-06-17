iPhone 15 Pro Max / Ultra Özellikleri Sızdırıldı: Güçlü Teknik Detaylar ve Yüksek Fiyat Etiketi Apple, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan etkinlikte iPhone 15 serisini tanıtacak. Yeni modellerin sızıntıları şimdiden kullanıcıları heyecanlandırıyor. En son sızıntılar, i

iPhone 15 Pro Max / Ultra Teknik Özellikleri Neler?

Sızıntılara göre, iPhone 15 Pro Max veya Ultra olarak adlandırılan model, 6.7 inç boyutunda ve 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olacak. Ekran 120 Hz yenileme hızına ve 2.500 nit parlaklığa sahip olacak.

Cihaz, Apple tarafından üretilen A17 Bionic işlemci ile güçlendirilecek. Telefonda 8 GB RAM bulunacakken, 256 GB / 512 GB ve 1 TB şeklinde üç depolama seçeneği sunulacak.

Ön tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift lensli bir selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise üç kamera bulunacak: 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens.

iPhone 15 Pro Max / Ultra, 4.323 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. USB Type-C port, periskop lens teknolojisi ve Dynamic Island özellikleri de bulunacak. Ancak bu bilgilerin sızıntılar eşliğinde ortaya çıktığını hatırlatmakta fayda var.

iPhone 15 Pro Max / Ultra Fiyatı Ne Olacak?

Telefonun fiyatı geçtiğimiz günlerde sızdı. Buna göre iPhone 15 Pro Max / Ultra, 1.299 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Türkiye'deki vergilerle birlikte fiyatın 60 bin TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.

iPhone 15 Pro Max / Ultra Fiyat Detayları: