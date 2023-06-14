iPhone 15 Fiyat Artışına Rağmen Başarı Yakalayabilecek mi? Teknolojinin hızla ilerlemesi ve akıllı telefon pazarının giderek daha rekabetçi hale gelmesi, şirketleri sürekli daha fazlasını sunmaya zorluyor. Bu durum, kullanıcıların beklentilerini karşılamak adına özellikle piyasanın devlerini oldukça zor bir duruma sokuyor. Bu devlerin başında gelen Apple, her yeni iPhone serisi ile kullanıcılarını ve sektörü şaşırtmayı başarıyor. Ancak bu kez meydana gelecek olan değişiklik biraz farklı. iPhone 15 serisi için geri sayım başladı ve gelen ilk haberlere göre bu seferki fiyat etiketi bir önceki modellere nazaran biraz daha kabarık olacak. Peki bu durum, iPhone 15'in satış başarısını nasıl etkileyecek? İşte analistlerin ve sektör uzmanlarının bu konudaki tahminleri...

Apple'ın iPhone 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Olacak?

Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple'ın iPhone 15 serisi, akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor. Ancak bu serinin tüm modellerinde fiyat artışı bekleniyor. Standart iPhone 15'in geçen yılki iPhone 14 Pro ile aynı fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Analistler iPhone 15'in Başarılı Bir Satış Yakalayabileceğini Düşünüyor Mu?

Evet, analistler fiyat artışına rağmen iPhone 15'in oldukça başarılı bir satış yakalamasını bekliyor. Kullanıcıların yeni bir iPhone almayı düşündüklerinde yeni modeli beklemeyi tercih etmeleri, özellikle iPhone 14 serisinin satışları üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

Son Altı Ayda iPhone Gelirlerinde Bir Azalma Var mı?

Son altı ayda iPhone gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 azaldı. Ancak analistler, iPhone 15'in iPhone 14'ten daha pahalı olmasına rağmen büyük satış başarısı yakalayabileceğine inanıyorlar.

iPhone Kullanıcıları Yeni Modeli Bekleyecek mi?

Wall Street analisti Dan Ives'a göre, en az dört yıllık iPhone'ları kullanan yaklaşık 250 milyon kişi mevcut. Bu kullanıcıların yanı sıra her yıl yeni sürüme geçen sadık iPhone kullanıcılarının da yeni iPhone 15 çıktığında satın almayı düşündükleri belirtiliyor.

Yeni iPhone 15'in Ortalama Satış Fiyatı Ne Olacak?

En son raporlara göre yeni iPhone 15'in ortalama satış fiyatının 925 dolar civarında olması bekleniyor. Bu da son 18 ayda yeni iPhone'lar için ortalama satış fiyatından 100 dolar daha yüksek anlamına geliyor.

iPhone 15'ten Beklentileriniz Neler?

Peki sizin iPhone 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz