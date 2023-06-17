iPhone 14 Serisinde Sıralama Değişti: En Çok Satan Model Hangisi? Yeni bir araştırma, son zamanlarda standart iPhone 14 modelinin daha çok sattığını ortaya koydu. Peki, iPhone 14 Pro ve 14 Plus modelleri ne durumda? İşte güncel iPhone kullanım yüzdesi...

iPhone 14 Amerika'da En Çok Satan Model Oldu

2023 yılında, hâlâ satışta olan iPhone 11 modelini bir yana bırakacak olursak, son dönemde Amerika'da standart iPhone 14 modeli daha çok satılmaya başladı.

iPhone 14 Pro Max Geriledi

Yatırım şirketi JP Morgan, iPhone 14 serisinin önceki seriye göre daha iyi sattığını ve bu seride özellikle iPhone 14 Pro Max modelinin öne çıktığını bildirmişti. Aynı zamanda iPhone 14 Plus modelinin pek tutulmadığı belirtilmişti. Ancak, şirketin sağladığı güncel verilere göre, kullanım yüzdesinde ufak bir değişiklik oldu.

iPhone 14 Plus Pek Tercih Edilmiyor

Daha önce iPhone 14 Pro Max %19 ve iPhone 14 %18 oranında bir satış yüzdesine sahipken, bu durum Nisan 2023'te tersine döndü ve iPhone 14 Pro Max ikinci sıraya geriledi. iPhone 14 Pro modeli ise satış yüzdesini %16'dan %15'e düşürdü. Ancak iPhone 14 Plus, sadece %7'lik bir satış yüzdesi ile en az tercih edilen model olmaya devam ediyor.

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İphone 14 serisinin yüksek satış rakamları karşısında Apple, parça siparişlerini artırdı. Analistler, bu hamlenin Apple'ın iPhone 14 satışlarından memnun olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu durum, iPhone 14'ün satış performansını daha da artırabilir