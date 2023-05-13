iPhone 14 Pro sahiplerinden biri, cihazının satın alındıktan kısa bir süre sonra pilinin şiştiğini ve bunun sonucunda ekranın gövdeden ayrıldığını belirtti. Bu durum, cihazın kullanımını zorlaştırırken, estetik açıdan da olumsuz bir görüntü oluşturuyor. Sorunla karşılaşan kullanıcılar, Apple teknik desteğiyle iletişime geçtiklerinde cihazlarının yenisiyle değiştirilmesi taleplerinin reddedildiğini ifade ediyorlar.

Çeşitli kullanıcılar benzer sorunlarla karşılaştıklarını ve cihazlarını servise gönderdiklerini belirtiyorlar. Cihaz geri geldiğinde pil şişmesi sorunu ortadan kalkıyor, ancak Apple'ın hangi yöntemle sorunu çözdüğü konusunda net bir açıklama yapılmadığı için kullanıcılar, arızalı pillerin yenileriyle değiştirildiği varsayımında bulunuyorlar.

Bu pil şişmesi sorunu, iPhone 14 Pro kullanıcılarını endişelendirirken, Apple'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması ve sorunu çözmek için adımlar atması bekleniyor.