iPhone 14 Pro Max Kıbrıs fiyatları Teknoloji dünyasında sıkça duyduğumuz bir isim olan iPhone, her modeliyle büyük bir heyecan ve ilgi uyandırıyor. Son modeli olan iPhone 14 ile kullanıcılarına heyecanlı bir deneyim sunmayı hedefleyen Apple, Türkiye'de yüksek fiyatları ile dikkat çekiyor. Ancak iPhone fiyatlarına dair yüksek rakamlar, kullanıcıları farklı seçenekler aramaya yönlendiriyor. İşte bu noktada, Kıbrıs gibi ülkemize yakın coğrafyalardan iPhone alışverişi yapan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Peki, Kıbrıs'ta iPhone fiyatları ne durumda? Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdığımızda ne kadar bir fark var? İşte bu yazımızda, Kıbrıs'taki güncel iPhone fiyatlarına ve bu fiyatların Türkiye ile karşılaştırmasına dair detayları sizlerle paylaşıyoruz...

iPhone Popülaritesi ve Kıbrıs'taki Talep

Akıllı telefon pazarında iPhone, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yüksek bir talep görüyor. Gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İşlevsellikleri ve kaliteli kameraları sayesinde, iPhone'lar pek çok kullanıcının birinci tercihi durumunda. Özellikle Türkiye'de yaşanan kur dalgalanmaları ve yüksek vergi oranları nedeniyle, iPhone fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Bu durum, birçok kullanıcının Kıbrıs gibi ülkemize yakın yerlerden bu telefonları temin etmeyi tercih etmelerine yol açıyor.

Güncel Kıbrıs iPhone Fiyatları

Kıbrıs'ta iPhone fiyatları, Türkiye'ye kıyasla daha uygun. Aşağıda güncel Kıbrıs iPhone fiyatları verilmiştir:

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB): 41.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (256 GB): 39.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (128 GB): 36.000 TL

Apple iPhone 14 (512 GB): 31.500 TL

Apple iPhone 14 (256 GB): 25.000 TL

Apple iPhone 14 (128 GB): 21.700 TL

Apple iPhone 13 (128 GB): 22.500 TL

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) :26.100 TL

Apple iPhone 13 Pro Max (256 GB): 32.000 TL

Apple iPhone 12 (64 GB): 18.000 TL

Apple iPhone 11 (64 GB): 16.500 TL

Apple iPhone 11 (128 GB): 17.500 TL

Apple iPhone 11 Pro (256 GB): 26.500 TL

Kıbrıs’tan Alınan Telefonu Türkiye’de Kullanabilir Miyim?

Kıbrıs'tan alınan telefonları Türkiye'de kullanabilmek mümkündür. Ancak bu telefonları kullanabilmeniz için 60 günlük bir bekleme sürecinin ardından telefonunuzu Türkiye'de kaydettirmeniz gerekmektedir.

Türkiye ve Kıbrıs Arasında iPhone Fiyatları Karşılaştırması

Türkiye ve Kıbrıs arasında iPhone fiyatları karşılaştırıldığında, Kıbrıs'ta iPhone'ların daha uygun fiyatlarla satıldığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Kıbrıs arasındaki iPhone fiyatları karşılaştırması yer almaktadır:

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB): Türkiye Fiyatı - 51.200 TL, Kıbrıs Fiyatı - 41.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (256 GB): Türkiye Fiyatı - 47.150 TL, Kıbrıs Fiyatı - 39.000 TL

Apple iPhone 14 Pro (128 GB): Türkiye Fiyatı - 45.800 TL, Kıbrıs Fiyatı - 36.000 TL

Apple iPhone 14 (512 GB): Türkiye Fiyatı - 37.300 TL, Kıbrıs Fiyatı - 31.500 TL

Apple iPhone 14 (256 GB): Türkiye Fiyatı - 33.000 TL, Kıbrıs Fiyatı - 25.000 TL

Apple iPhone 14 (128 GB): Türkiye Fiyatı - 31.000 TL, Kıbrıs Fiyatı - 21.700 TL

Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB): Türkiye Fiyatı - 45.500 TL, Kıbrıs Fiyatı - 36.250 TL

Bu fiyatlar mağazalara göre değişkenlik gösterebilmekte olup, ortalamalar alınarak hazırlanmıştır