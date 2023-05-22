Gürcistan telefon fiyatları 2023 yılı itibarıyla yurt dışından telefon alacak birçok kişi için oldukça önemli bir konu haline geldi.

Türkiye'den Gürcistana nasıl gidilir ?

Hava Yolu:

Türkiye'deki birçok büyük şehirde bulunan uluslararası havalimanlarından Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Kutaisi veya Batum'a direkt uçuşlar bulunmaktadır. Uçuş süresi genellikle kısa olup, en hızlı ulaşım seçeneğidir.

Karayolu:

Türkiye'den Gürcistan'a kara yoluyla da seyahat edebilirsiniz. Türkiye ile Gürcistan arasında sınır kapıları bulunmaktadır. En popüler sınır kapılarından biri Türkiye'nin Ardahan ilindeki Türkgözü Sınır Kapısıdır. Karayoluyla seyahat etmek için özel aracınızı veya otobüsleri tercih edebilirsiniz.

Tren:

Türkiye'den Gürcistan'a trenle seyahat etmek de mümkündür. Türkiye'nin Kars şehrinden Gürcistan'ın Tiflis şehrine yönelik düzenli tren seferleri bulunmaktadır. Bu seçenek daha uzun sürebilir ancak manzaralı bir seyahat deneyimi sunar.

Denizyolu:

İstanbul'dan hareket eden feribotlarla Gürcistan'ın Batum şehrine ulaşmak da mümkündür. Bu seçenek daha sınırlı bir seçenek olabilir ve seyahat süresi daha uzun olabilir.

Gürcistan iPhone Fiyatları

iPhone 11 64GB -> 12.268 TL (1599 Lari)

iPhone 12 128GB -> 17.639 TL (2299 Lari)

iPhone 13 128GB -> 19.306₺ (2699 Lari)

iPhone 14 128GB -> 20.708 TL (3199 Lari)

iPhone 14 256GB -> 27.613 TL (3599 Lari)

iPhone 14 Plus 256GB -> 31.450 TL (4099 Lari)

iPhone 14 Pro Max 256GB -> 41.424 TL (5399 Lari)

iPhone 14 Pro Max 512GB -> 44.494 TL (5799 Lari)

iPhone 14 Pro Max 1TB -> 52.934 TL (6899 Lari)

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