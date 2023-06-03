Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında gerçekleştirdikleri romantik tatilde, Roma'da dünyaevine girdi.

Ünlü çift İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, özel ve romantik bir düğün töreniyle Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda evliliklerini kutladı. Düğünleri, yakın arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Hamilelik Güzelliği Gelmiş"

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son sosyal medya paylaşımıyla hayranlarının ve takipçilerinin dikkatini çekti ve hamilelik iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

Kırmızı bir elbiseyle poz veren 21 yaşındaki oyuncu, fotoğrafın altına "Yeni rengimi buldum" notunu düştü. Bu paylaşımıyla birlikte takipçileri, İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olabileceği düşünerek, "Hamile" ve "Hamilelik güzelliği gelmiş" gibi yorumları yapıldı.

"Ne Hamilesi Daha Ben Bebeğim"

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son paylaşımıyla gündeme gelen hamilelik iddialarını yalanladı. Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda konuşan Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanladı.