Apple'ın tablet cihazı iPad için geliştirdiği işletim sistemi iPadOS, yeni bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. iPadOS 17 olarak adlandırılan güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirmeler sunacak. Özellikle Sahne Yöneticisi'nde yapılacak iyileştirmeler, Kilit Ekranı widget'ları ve özelleştirme seçenekleri, iPad kullanıcıları arasında merakla bekleniyor.

Söylentiler, Apple'ın iPadOS 17 ile birlikte Sahne Yöneticisi'nde iyileştirmeler yapacağını ve çoklu görev arayüzünü geliştireceğini öne sürüyor. Harici monitör web kamerası desteği, ses çıkış kaynağı ayarları ve yeniden boyutlandırılan dock gibi özellikler de iPadOS 17 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

iPadOS 17'nin bir diğer önemli özelliği ise daha büyük ekranlı iPad için hazırlanan özel bir sürüm. Bu sürüm, iki adet 6K çözünürlüğünde ekranı 60Hz'de çalıştırma desteği sunacak. Ayrıca, iPad'lerde kilit ekranı özelleştirme seçeneği de yer alacak.

iPadOS 17 hakkında ortaya çıkan bu söylentiler, Apple tarafından henüz doğrulanmış değil. Ancak, iPad kullanıcıları arasında heyecan yaratan bu özelliklerin gerçekleşmesi halinde, iPad kullanıcı deneyimi daha da zenginleşebilir.