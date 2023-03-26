Küratörlüğünü Aybüke Fayetörbay’ın yaptığı sergide sanatçılar Balkan Karışman, Burcu Perçin, Ferhat Özgür, Hakan Keleş, Rafi Baysal ve Yusuf Ölmez’in çalışmaları yer alıyor.

Suyun Sesi Kentin Alfabesi sergisi, kentsel mücadeleyi odağına alarak kentin özgürce deneyimlenmesinin engellenmesini, ütopya vaadiyle heterotopyaların yıkılmasını, dönüşüm ya da restorasyon diyerek sıkıştırılan yaşam alanlarını, İstanbul’un silueti ve doğaya yapılan ağır tahribatları ve eko-kırımın acı bir örneği olan Kanal İstanbul Projesi’ne eleştirel bir açıdan bakıyor. Sergide fotoğraf, resim, illüstrasyon ve video olarak farklı sanat disiplinlerindeki tezahürleri bir araya getiriyor.

Sergi açılışında konuşan İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül, “İstanbul için ortak üretim mekânına dönüştürdüğümüz İPA Kampüs’te başladığımız bu yeni program, kent konusuna farklı açılardan bakmak isteyen sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. İPA Sergi kapsamında hazırlanacak seçkilerle İstanbul üzerine sanat perspektifinden de sorular sorulacak ve yeni araştırma alanları açılmış olacak. Tüm sanatçıları ve İstanbulluları bu vesileyle İPA Kampüs’e davet ediyoruz.” diye belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ