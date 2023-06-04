Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yarın iOS 17 güncellemesi üzerine odaklanılacak. iOS 17, birçok iPhone sahibinin heyecanla beklediği yeni özellikleri sunacak. Ancak, güncellemenin ne zaman dağıtılacağı da merak edilen bir konu.

Eylül ayı, iOS 17 çıkış tarihi olarak işaretleniyor. Apple, geçmişte de yeni sürümleri Eylül ayında kullanıcılara sunmuştu ve benzer bir yaklaşımı bu kez de sergileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle iPhone 15 serisi ile birlikte iOS 17 kullanıcılarla buluşacak. Yaz aylarında ise Beta programları başlatılacak.

iOS 17 ile birlikte sunulması beklenen bazı özellikler arasında Kilit Ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri, özel Kilit Ekranı tasarımının paylaşılabilmesi, Apple Music şarkı sözlerinin Kilit Ekranında görüntülenebilir olması, Apple Music'e yönelik yeni arayüz tasarımı, Kontrol Merkezi tasarım değişiklikleri ve daha fazlası yer alıyor.

iOS 17, aşağıdaki modeller tarafından desteklenecek:

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone SE 2023

iPhone SE 2022

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X

Yeni sürümün özellikleri ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi, yarınki Apple etkinliğinde açıklanacak. iOS kullanıcıları, güncellemeyle birlikte daha gelişmiş bir deneyim yaşayacak