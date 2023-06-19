WWDC 2023 etkinliğinde Apple, mevcut ürün serisine dikkat çeken bir dizi güncelleme sundu. Özellikle iOS 17 işletim sistemi, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmaya yönelik özellikleriyle ön plana çıktı. Bu özelliklerden biri, iPhone parolanızı unuttuğunuzda cihazınıza yeniden erişim sağlamanıza olanak veriyor.

iOS 17'nin sunduğu bu özellikle, parolanızı unuttuğunuzda telefonunuzun kilidini açmanız mümkün olacak. iOS 16'da sadece Face ID veya belirli bir şifre ile telefonunuza erişebilirsiniz. Eğer parolanızı unutursanız, telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra telefonunuz kilitlenebilir. Ancak iOS 17, bu sorunu daha kolay bir çözümle aşıyor.

iOS 17, parola unutulması sonrasında hızlı bir şekilde sıfırlama seçeneği sunuyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta, bu özelliğin sadece yeni bir parola belirledikten sonraki 72 saat içinde çalışıyor olması. Yani, 72 saat içinde telefon şifrenizi değiştirmezseniz, bu özellikten faydalanamazsınız.

Yeni iPhone şifresini unutan kullanıcılar bu sayede 72 saat içinde eski şifrelerini girerek sıfırlama yapabilecekler. Eğer bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar olursa, Apple'ın bir önlemi de mevcut. Ayarlarda, eski şifreyle yeni şifresini sıfırlamak istemeyen kullanıcılar için bir seçenek bulunacak. Bu seçenekle, yeni şifre kalıcı olacak.

iOS 17'nin geliştirici beta sürümünde veya bu yıl son sürümü yayınlandığında denenebilecek birçok yeni özellik bulunuyor. Bu özelliklerin çoğu, tasarım açısından değil, kullanıcıya daha rahat ve kolay bir deneyim sağlamak için tasarlandı. Apple'ın unutkan kullanıcılara yönelik bu çözümü, kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceğe benziyor