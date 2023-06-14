iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir? Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) yarın düzenlenecek ve iOS 17 güncellemesi merakla bekleniyor. Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları önemli yenilikleri deneyimleyecek. Peki, iOS 17 ne zaman yayınlanacak Apple, iOS 17'nin büyük bir açılışını yaptı! Peki, iOS 17'nin dikkat çeken özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar:

Apple'ın büyük merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 17, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2023) resmi olarak tanıtıldı. İşletim sistemi, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok yeni özellik ve uygulamayı beraberinde getiriyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji devi Apple, 5 Haziran 2023 TSİ 20:00'de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2023) en son işletim sistemi iOS 17'yi tanıttı. Bu yılki etkinlik, özellikle iPhone kullanıcıları için büyük bir merakla bekleniyordu. Çünkü Apple, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak bir dizi yenilikçi özelliği ve uygulamayı duyurdu.

iOS 17, kullanıcılara birçok yeni ve heyecan verici özellik sunuyor. StandBy özelliği, iPhone'unuzu baş ucu saati olarak kullanmanıza olanak sağlarken, NameDrop özelliği, iPhone kullanıcılarının birbiriyle kişi bilgilerini kolayca paylaşmasını sağlıyor. iOS 17'nin bir diğer özelliği olan Journal uygulaması ise, kullanıcıların etkinliklerini ve düşüncelerini günlük olarak kaydetmelerine olanak sağlıyor.

Mesajlar uygulamasında sticker ve check-in yapma özelliği, kullanıcıların sohbet deneyimini daha da keyifli hale getiriyor. Diğer yandan, yeni otomatik tamamlama özelliği, klavye kullanımını çok daha etkin hale getiriyor. Ayrıca, FaceTime uygulamasına mesaj ekleme, fotoğraflarda evcil hayvan albümleri oluşturma, Hey Siri yerine yalnızca Siri komutunu kullanma gibi bir dizi yeni özellik de iOS 17 ile beraber geliyor.

Apple'ın en son işletim sistemi iOS 17, kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımayı amaçlıyor. Bu, kullanıcıların iPhone'larını daha verimli ve keyifli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak yenilikçi özelliklerle birlikte gelirken, aynı zamanda Apple'ın teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürme çabasının bir parçası.

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yarın iOS 17 güncellemesi üzerine odaklanılacak. iOS 17, birçok iPhone sahibinin heyecanla beklediği yeni özellikleri sunacak. Ancak, güncellemenin ne zaman dağıtılacağı da merak edilen bir konu.

Eylül ayı, iOS 17 çıkış tarihi olarak işaretleniyor. Apple, geçmişte de yeni sürümleri Eylül ayında kullanıcılara sunmuştu ve benzer bir yaklaşımı bu kez de sergileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle iPhone 15 serisi ile birlikte iOS 17 kullanıcılarla buluşacak. Yaz aylarında ise Beta programları başlatılacak.

iOS 17 ile birlikte sunulması beklenen bazı özellikler arasında Kilit Ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri, özel Kilit Ekranı tasarımının paylaşılabilmesi, Apple Music şarkı sözlerinin Kilit Ekranında görüntülenebilir olması, Apple Music'e yönelik yeni arayüz tasarımı, Kontrol Merkezi tasarım değişiklikleri ve daha fazlası yer alıyor.

iOS 17, aşağıdaki modeller tarafından desteklenecek:

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone SE 2023

iPhone SE 2022

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X

Yeni sürümün özellikleri ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi, yarınki Apple etkinliğinde açıklanacak. iOS kullanıcıları, güncellemeyle birlikte daha gelişmiş bir deneyim yaşayacak