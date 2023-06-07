Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği WWDC 23 etkinliği ile iOS 17'yi tanıttı. Apple, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve aynı zamanda onları korumak için iOS 17'ye yeni özellikler ekledi.

iOS 17, kullanıcıları istenmeyen çıplak görüntülere karşı koruyacak bir özellik sunacak. Apple'ın yaptığı açıklama doğrultusunda, yeni işletim sistemi, kullanıcıların istenmeyen çıplak fotoğraf ve videolardan kaçınmasına yardımcı olacak bir Hassas İçerik Uyarısı özelliği getiriyor. iOS 17 ile kullanıcılar, hassas içerikleri henüz görmeden reddetme imkanına sahip olacaklar.

Hassas İçerik Uyarısı özelliği, sadece Mesajlar uygulamasında değil, AirDrop, kişi kartı, FaceTime ve Fotoğraflar uygulamasında da kullanılabilir olacak. iOS 17, bu uygulamaların içindeki uygunsuz materyalleri tespit etmek ve bulanıklaştırmak için makine öğrenimini kullanacak.

Aynı zamanda Apple, çocuk kullanıcıları da koruma altına almayı hedefliyor. Eğer yaşı küçük bir kullanıcı hassas bir paylaşımla karşı karşıya kalırsa, güvendikleri bir yetişkinlere mesaj gönderebilecek.

Apple, bu koruyucu sistemin, içeriklere hiçbir şekilde erişemeyeceğini belirtiyor. Bu hizmeti kullanmak için, Aile Paylaşımı özelliğini etkinleştirmeniz ve belirli hesapları çocuklara ait olarak işaretlemeniz gerekmekte.

Birçok hükümet, son dönemde istenmeyen çıplak görüntülerin suç olarak kabul edilmesine yönelik adımlar atıyor. Bu bağlamda Apple da iOS 17 ile kullanıcılarını korumayı hedefliyor. İletişim Güvenliği ve Hassas İçerik uyarı sistemleri, hassas içerikli görselleri tamamen engelleyemese de, en azından kullanıcıları potansiyel olarak travmatik olabilecek görsellere maruz kalmaktan korumayı hedefliyor.