Apple'ın son işletim sistemi güncellemesi iOS 16.5, kullanıcıları memnun etmedi. Lightning – USB 3 Kamera Adaptörü, bu güncelleme sonrası çalışmaz hale geldi. Kullanıcılar, iPhone ve iPad'lerinde bu aksesuarı kullanmayı denediklerinde "çok fazla güç gerekiyor" hatasıyla karşılaşıyorlar.

Bazı kullanıcılar, aksesuarın iOS 16.5 güncellemesi öncesinde sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtiyorlar. Örneğin, bir iPhone 13 Pro Max kullanıcısı, güncelleme öncesinde aksesuarı rahatça kullanabildiğini belirtti. Fakat güncelleme sonrasında aksesuarın çalışmadığını ifade etti.

Bu hata, kullanıcıların cihazlarını şarj etmesini ve USB-A girişini kullanmasını engelliyor. Apple, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, kullanıcıların bildirimlerine dayanarak, bu sorunun iOS 16.5 güncellemesiyle birlikte ortaya çıktığı görülüyor.

iOS 16.5 güncellemesi birçok yenilik ve hata düzeltmesi de getiriyor. Ancak, bu Lightning – USB 3 Kamera Adaptörü hatası, Apple kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmış durumda. Apple'ın bu sorunu çözecek bir güncelleme yapması bekleniyor.

Yenigün Haber Merkezi