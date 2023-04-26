EMEKLİ MAAŞLARINA 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI YOLDA!

Emeklilerin yüzünü güldüren yeni zam gelişmeleri duyuruldu. Milyonlarca emeklinin uzu süredir beklediği intibak zammı hakkında detaylar netleşmeye başladı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’den konuya dair açıklama gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştiren Ergün, yapılan görüşmenin son derece olumlu olduğunun da altını çizdi. 2000 yılı sonrasında emeklilerin mağduriyetlerini gidermek için gerekli girişimlerin yapılacağının da altını çizdi. Ayrıca 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için 1.300 TL intibak zammı artışı yapılabileceğine dair iddialar da güçlenmiş oldu. Seçim öncesinde bu konuda müjdenin gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7.500 TL’ye yükseltildiği müjdesi verilmişti. Yapılacak yeni yasal düzenlemeler kapsamında ise 1.300 TL intibak zammı ile toplamda en düşük emekli maaşının 8.800 TL’ye çıkması bekleniyor. Burada önemli kısım ise 2000 yılı sonrası emeklilik şartının ve diğer koşulların sağlanması olacak.

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