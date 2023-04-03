Türkiye’nin lider insurtech markası olan ve 23 yıllık tecrübesiyle yaklaşık 9 milyon müşteriye temas eden Sigortam.net, internetten güvenli bir şekilde poliçe almak için dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor.

Kurulduğu günden bu yana, 23 yıldır 9 milyona yakın müşteriye temas eden, Türkiye’nin ilk ve lider insurtech şirketi Sigortam.net, müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını en kolay, hızlı ve uygun maliyetlerle karşılamalarını sağlıyor.

E-ticaretin daha da ivmelendiği günümüzde internetten poliçe alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur şöyle sıralanıyor:

Ticaret Bakanlığı tarafından tek yetkili kurum olarak belirlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, gerekli şartları sağlayan internet sitelerini Güven Damgası ile tescil ediyor. Güven Damgası’nın alınması ve korunması için siteler her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından güvenlik ve çeşitli sızma testlerinden geçiyor. Sigorta ürünlerinin de bu tescile sahip sitelerden alınması güvenlik endişelerini ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Kişisel bilgilerin ve ödeme bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin önlenmesi için internet üzerinde veri aktarımlarının en üst düzeyde şifreleme ile korunması gerekiyor. Bu konuda tüm dünyanın kabul ettiği SSL güvenlik protokolüne sahip bir site üzerinden işlem yapmak, verilerin güvenliğini sağlamak için kritik bir unsur. Bunu kontrol etmek için öncelikle işlem yapılacak web sitesinin isminin başında “https” yazdığından ve sol tarafta sitenin güvenli olduğunu belirten kilit ikonunun bulunduğundan emin olmak gerekiyor. Kilit ikonuna tıklandığında “Sertifika (Geçerli)” yazısı bulunması, sitenin güvenli olduğuna işaret ediyor.

Satın alma aşamasında ödeme bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemek açısından sitenin 3D Secure altyapısına sahip olması önem taşıyor. Bir yandan müşterinin bankasına ait şifre giriş ekranı açılırken diğer yandan tek kullanımlık şifre SMS’i iletiliyor. Şifre doğru girildiğinde ödeme işlemine devam ediliyor. Böylece asıl kart sahibinin onayı olmadan poliçe alım işlemi yapılmasının önüne geçiliyor.

Müşteri kaydı oluşturma ya da sisteme yeni telefon numarası ekleme durumunda tek kullanımlık şifre (OTP-One Time Password) uygulaması, teklif isteyen kişinin gerçekten ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi açısından gerekli bir adım. Böylece sisteme yanlış bir telefon numarası girilmesi ya da poliçe PDF’i ve kişisel veri içeren SMS’lerin yanlış kişilere gitmesi engelleniyor.

Sigorta alım işlemlerinde pek çok kişisel veri paylaşımı gerekebiliyor. Bu verilerin yasalara uygun olarak korunduğundan ve işlendiğinden emin olmak için, ilgili sitede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) onayının sorgulanması önem taşıyor.

Bunların yanında sahte web sitesi, güvenilir markaların isminde küçük değişiklikler içeren alan adları kullanabiliyor. Örneğin “Sigortam.net” yerine “Siqortam.net” ya da “Sigortamm.net” gibi gözden kaçabilecek değişiklikler yapılabiliyor. Bu yüzden herhangi bir işlem yapmadan önce adres çubuğundaki ismin doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor. Site içerisinde çok fazla yazım hatası, reklam ya da info bölümünün bulunması da sitenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Günümüzde tüketiciler tüm ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılayabildikleri e-ticarete giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Market alışverişinden seyahat ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu trend, sigorta sektöründe de yansımasını gösteriyor. Online sigorta poliçesi alımının rahatlığından faydalanmak isteyenlerin sadece birkaç güvenlik unsuruna dikkat etmesi gerekiyor. Sigortam.net, dijital sigortacılığın öncüsü olarak 2000 yılında kurulduğundan bu yana sunduğu hizmet kalitesi ile ismini güvenle özdeşleştirmiş bir platform. Bu sayede TOBB tarafından verilen 2020 yılında Güven Damgası’na sahip sigorta sektöründeki ilk şirket olduk. Bu tescilden de anlaşılacağı üzere ödeme bilgilerini sadece ödeme işleminde kullanıyor, işlem sonrasında kesinlikle kayıtlarımızdan çıkarıyoruz. Ayrıca kişiye özel sigorta teklifi için paylaşılan kişisel bilgiler ve daha sonra satın alma adımında paylaşılan ödeme bilgileri, global olarak kabul gören SSL protokolümüz ile korunuyor. 3D Secure ödeme altyapımız, müşteri kaydı oluşturulmasında tek kullanımlık şifre uygulamamız, KVKK onay süreçlerimizin de katkısıyla müşterilerimizin bilgilerinin, Sigortam.net’e ulaştığı andan ödemenin sonuna kadar en yüksek güvenlikle korunduğundan emin oluyoruz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ