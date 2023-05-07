İnternette sayısız web sitesi bulunmaktadır ve bazıları ilginç ve benzersiz içerikler sunmaktadır. İşte kimselerin bilmediği ilginç web siteleri:

  • A Soft Murmur (https://asoftmurmur.com/): Farklı doğal sesleri karıştırarak kişiselleştirilmiş bir ambiyans yaratmanızı sağlar. Bu site, çalışırken veya rahatlarken rahatlatıcı bir ortam yaratmak için harikadır.

  • The Useless Web (https://theuselessweb.com/): İnternetteki en ilginç ve anlamsız web sitelerini keşfetmenizi sağlayan bir site. Bir düğmeye basarak rastgele web sitelerine yönlendirilirsiniz.

  • Window Swap (https://www.window-swap.com/): Dünya çapındaki insanların pencerelerinden video görüntülerini paylaştığı bir platform. Bu site sayesinde, dünyanın farklı köşelerinden manzaraları görebilir ve yeni kültürleri keşfedebilirsiniz.

  • Bored Button (https://www.boredbutton.com/): Sıkıldığınızda ziyaret edebileceğiniz, rastgele oyunlar ve etkinlikler sunan bir site.

  • Little Alchemy (https://littlealchemy.com/): Basit ve bağımlılık yapan bir oyun sunan bir web sitesi. Temel elementleri birleştirerek yeni elementler ve bileşikler yaratmayı amaçlar.

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  • The True Size (https://thetruesize.com/): Ülkelerin ve bölgelerin gerçek boyutlarını karşılaştırmanızı sağlayan harita tabanlı bir araç.

  • GeoGuessr (https://www.geoguessr.com/): Dünyanın rastgele bir noktasındaki Google Street View görüntülerine dayalı olarak konum tahmin etmeye dayanan coğrafi oyun.

Bu ilginç web siteleri, internette keşfedilecek daha fazla benzersiz içeriğin sadece başlangıcıdır.