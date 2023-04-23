Hız Testi Nasıl Çalışır?

Speedtest olarak da bilinen hız testi, internet bağlantınızın kaç Mbps olduğunu gösteren teste verilen isimdir. Hız testi indirme ve yükleme oranlarınızı net ve doğru bir şekilde değerlendirmenize olanak tanır. Hız testine başladığınızda öncelikle konumunuz belirlenir ve hız testi o lokasyon üzerinden yapılır. Konumunuz belirlendikten sonra hız testi başlamadan önce en yakın sunucu ile iletişime geçilir. Bulunduğunuz yere en yakın sunucu ile iletişime geçildikten sonra sunucunuza bir sinyal iletilir. Bu sinyale ping adı verilir. Başlattığınız hız testi, sunucuya verilen sinyale ve sunucunun bu sinyale yanıt verme hızına göre internet hızınızın sonucunu gösterir. Sunucuya iletilen sinyal ve sunucudan alınan sinyal ile ilgili tüm işlemler tamamlandığında hız testi için indirme işlemi başlatılır.

İnternet Hızı Kaç Olmalıdır?

İnternette rahatça dolaşabilmek için ortalama bir hız bulunmaktadır. Bu bağlamda internet üzerinden ideal paketler, 16 Mbps ile 50 Mbps arasında olması gerekmektedir. Bu sınırlar arasındaki internet oldukça hızlı ve etkili şekilde dolaşma olanağı sağlar.

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