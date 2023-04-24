İnternet Bankacılığının Avantajları

-İnternet bankacılığı kullanımı için hesap açmak çok kolaydır. Okuma yazma bilen herkes rahatlıkla hesap açabilir.

-Özellikle uygulamalar üzerinden oldukça kullanışlıdır. Bir iki tık ile faturaları ödeyebilir veya çok uzaklardaki birine para transferi yapabilirsiniz. Üstelik son yenilikler ile 7/24 transfer yapma ve IBAN numarası yerine e-mail, telefon numarası veya T.C. numarası kullanabilirsiniz.

-Faturalarınızı ödediğiniz zaman genelde dekontunu saklarsınız. Online işlemler zaten kayıt altına alındığı için böyle bir derdiniz olmaz.

-Banka için açılış saati beklemenize gerek yok. Dilediğiniz saatte dilediğiniz yerde işlem yapabilme özgürlüğünüz var.

-Bankada sıra beklemek gibi bir derdiniz de yok.

-Yaptığınız işlemlerin dökümünü görebilme ve böylece gelen, giden paranızı izleyebilme imkanınız var.

-Bankaların canlı desteklerinden ürün veya hizmetleri hakkında anında bilgi alabilirsiniz.

İnternet Bankacılığının Dezavantajları

-Bazı bankaların ara yüzleri oldukça karmaşık olabiliyor. İnternet bankacılığına ilk defa giriyorsanız size zor gelebilir.

-Online bankacılık için internete girebilen bir cihaz ve internet bağlantısı gereklidir.

-İnternet bankacılığı yeterince güvenli denilse bile zaman zaman korsan saldırıları olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle yüzde yüz güvenli denilemez.

-Şifrenizi ezberlemeniz ve kimseyle paylaşmamanız gereklidir. Eğer ezberiniz iyi değilse bir yere yazmanız gerekir. Bu durum ise kötü niyetli kişilere davetiye çıkarabilir. O nedenle şifrenizi kimsenin göremeyeceği bir yerde saklamalısınız.

-Bankacılık bilgileriniz farkında olmadan birden fazla cihaz ile paylaşılabilir. Bu durum ise sizi riske sokabilir.

-Hesabınıza erişmeniz bankanın sunucusunun açık olması ile mümkün olmaktadır. Bir nedenle sunucu kapanırsa işleminiz yarım kalabilir veya bilgileriniz silinebilir.

-Her işlem için sizden onay istenir veya şifre göndererek işlemi tamamlamanız istenebilir. Güvenlik için olduğu söylense bile zaman zaman vakit kaybı yaratabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ