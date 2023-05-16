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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter, Milan ile kozlarını paylaşacak. Inter ilk maçı 2-0 kazanmıştı. İki takım finale damgasını vurmak için sahada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve olası 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aratılıyor. Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında San Siro'da oynanan karşılaşmaya Inter, Dzeko ve Mkhitaryan'ın ilk 11 dakikada attığı 2 golle maça çok hızlı başladı. Milan yaşadığı şoku üzerinden atamazken, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun 30 metreden sert vuruşu kale direğine takıldı. Inter maç boyunca Dzeko ve Barella ile fırsatları değerlendiremezken mücadele Inter'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sezon Milan'a karşı üç galibiyet alan Inter (Serie A, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi), ezeli rakiplerini 1973/74'te yalnızca dört kez yendi.

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Inter ile oynadığı son üç resmi maçını tek gol atmadan kaybeden Milan, bu rekabet tarihinde üst üste dört derbiyi zincirlemedi.

Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk yarı finali 2+ farkla kazanmasına rağmen turnuvaya veda eden tek takım, 2018/19 sezonunda Liverpool'a 3-0'lık rövanş maçında 4-0 yenilen Barcelona oldu. Şu anda Milan'da forma giyen Divock Origi, 4-0 biten maçta iki gol atarak turu getiren golü kaydetti.

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Şampiyonlar Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde altıncı kez finale çıkma mücadelesi veren Inter, bunu en son 2009/10'da José Mourinho yönetiminde yaşadı. Inter finale kalırsa, Simone Inzaghi Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İtalyan takımını finale taşıyan beşinci İtalyan teknik direktör olacak (Fabio Capello x3, Marcello Lippi x4, Carlo Ancelotti x3 ve Massimiliano Allegri x2).

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Inter Milan maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Inter - Milan maçı 16 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

Inter-Milan maçı muhtemel 11'i

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Pobega; Diaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud

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Milan ligde deplasmanda gol bulmakta zorlandı. Koyu sarı-lacivertli ekip bu sezon 8 lig maçı ve 3 deplasman maçında forma giydi. Ligin ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, gol yolunda sessiz kaldı.

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