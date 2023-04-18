- Gizli filtreler: Instagram'ın sunduğu filtrelerin tamamını görmek için, filtre seçeneklerinin en sonunda yer alan "Yönet" düğmesine tıklayarak daha fazla filtre seçeneğine ulaşabilirsiniz. Burada kullanmak istediğiniz filtreleri etkinleştirip sıralamasını değiştirebilirsiniz.
- Gönderileri kaydetme: Beğendiğiniz bir gönderiyi daha sonra incelemek isterseniz, gönderinin altında bulunan yer işareti simgesine tıklayarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen gönderiler, profilinizdeki "Kaydedilenler" kısmında saklanır ve sadece siz görebilirsiniz.
- Hikayelerde metin efektleri: Hikayelerinize metin eklerken, daha çekici hale getirmek için "Rainbow" ve "Glow" gibi özel metin efektlerini kullanabilirsiniz. Efektler, metin araçlarının yanında bulunan "Aa" simgesine tıklayarak erişilebilir.
- Hikayelerinizi arşivleme: Instagram hikayelerinizin otomatik olarak arşivlenmesini istiyorsanız, ayarlar menüsünden "Hikaye Kontrolleri" kısmına giderek "Arşive Kaydet" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Böylece hikayeleriniz 24 saat sonra silinse bile arşivinizde kalır.
- En iyi arkadaşlar listenizi oluşturma: Instagram'da belirli kişilere özel hikayeler paylaşmak için "En İyi Arkadaşlar" özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, yalnızca belirlediğiniz kişilerin görebileceği hikayeler yayınlayabilirsiniz.
- Hashtag ve konum etiketlerini gizleme: Hikayelerinizde hashtag ve konum etiketlerini kullanmak istiyor ama göze çarpmamasını tercih ediyorsanız, etiketleri metnin veya çıkartmaların altına sürükleyerek gizleyebilirsiniz.
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