Cep Telefonu Üzerinden Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk önce Instagram hesabınıza giriş yapın. Ardından profil kısmına gelin. Sağ yukarıda bulunan "3 çizgi" butonuna tıklayın. Açılan pencereden; “Hareketlerin” kısmına tıklayın. En aşağıda bulunan; “Bilgilerini İndir’e” tıklayın. Açılan sayfadan e - posta adresinizi girin. e-posta adresinizi girdikten sonra "İndirme talep et" butonuna basın. Daha sonra şifrenizi girin. Eğer hata alıyorsanız birkaç dakika bekleyin. Şifrenizi girdikten sonra verileriniz e - posta adresinize gelecektir. Daha sonra e - postanıza gidin. Gelen e - postadan “Bilgileri İndir’e” tıklayın. Instagram’a yönlendirileceksiniz. Instagram’a giriş yapın. Son olarak verilerinizi ZIP dosyası olarak karşınıza çıkacak. ZIP dosyasını indirin. ZIP dosyasını klasör olarak ayıklayın. Karşınıza verileriniz çıkacaktır. En aşağıda index.html dosyası bulunuyor. Buradan mesajlar kısmının altında sohbet kısmına giriyoruz. Sohbet kısmından mesajlarınızı inceleyebilirsiniz. Sildiğiniz mesajları verilerinizin içinde bulabilirsiniz.

Bilgisayar Üzerinden Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk önce Instagram hesabınıza giriş yapın. Ardından, profil fotoğrafı üzerine tıklayın. Açılan pencereden Ayarlar kısmına tıklayın. Sayfa da bulunan “Gizlilik ve Güvenlik” butonuna tıklayın. Aşağı indikten sonra “Veri İndirme” kısmında İndirme talep kısmı bulunmaktadır. İndirme talep edin. Bilgi formatı olarak HTML seçin. İndir butonuna basın. Açılan sayfada şifrenizi giriniz. Şifrenizi girdikten sonra e - postanıza verileriniz gelecektir. E - posta adresinize gidiniz Gelen e - postadan “Bilgileri İndir” butonuna basınız. Daha sonra Instagram’a giriş yapmanız gerekecektir. Tekrar şifrenizi girin. "Bilgilerimi indir"e tıklayınız. Verileriniz ZIP dosyası olarak indirilecektir. ZIP dosyasınını klasöre ayıklayın. Klasörde en aşağıda bulunan “index.html” dosyasına tıklayınız. HTML dosyasının içinde mesajlar bölmesine geliniz. Sohbetler kısmında tıklayın. Geçmiş mesajlarınızı veriler kısmından inceleyebilirsiniz. İşlem böylelikle tamamlanmış olacaktır.

Instagram Yardım Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram verileriniz güncellenmiş ise, silinmiş mesajları geri getiremeyebilirsiniz. Bunun için de Instagram'dan yardım isteyebilirsiniz. Peki Instagram'dan yardım alma işlemi nasıl yapılıyor? İşte izleyeceğiniz adımlar...

İlk önce Instagram profilinize giriş yapın. Ardından, profil kısmına gelin. Sağ üst köşede bulunan butona tıklayın. Ayarlar seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden yardım seçeneğine tıklayın. “Report a Problem” butonuna basınız. Açılan pencereden “Sorun Bildir” seçeneğine tıklayın. Buraya sorununuzu detaylı bir şekilde anlatın. Eğer sohbetlerinize ulaşabilirlerse sizlere döneceklerdir.

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