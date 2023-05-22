Instagram neden çöktü! Akış yenileme sorunu nedir? Dün gece milyonlarca vatandaş instagram'a girememe sorunu yaşadı. İnternet üzerinden "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve akış yenilenemedi hatası nedir, neden çöktü?" diye aratmaya başlandı. Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta'dan resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dün gece akış yenileme hatası ile karşı karşıya gelen vatandaşlar internet üzerinden araştırmaya başladı. Sosyal medya da dün en çok araştırılan konuların başında gleen Instagram çöktü mü sorusunun cevabı resmi açıklama ile son buldu. Şirketin sözcüsü, Intagram'da yaşanan sorundan dolayı özür dileyerek, "En kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır.

Yenilenmemesinin 2 tane sebebi bulunmaktadır; Birincisi internet bağlı değilse, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu uyarı alınır.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Gece yarısı akış yenileme sorunu ile karşılaşan vatandaşlar Instagram'ın ne zaman düzeleceğini araştırdı. Instagram belli bir süre normale dönerek ortada bulunan sorunu çözdüler.

Sosyal medya devlerinden biri olan Instagram uygulamasının ne zaman düzeleceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.