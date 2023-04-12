NSTAGRAM MAVİ TİK ÜCRETİ (FİYATI) 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Instagram’da para karşılığı satılacak mavi tik ücreti belli oldu. Buna göre Instagram mavi tik Web için 11.99 dolar, iOS için ise 14.99 dolar olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.

INSAGRAM ÜCRETLİ (PARALI) MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Instagram mavi tik satın alma işlemi milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta kullanıma girecek olan sistem henüz başlatılmadı. İlk etapta Avusturalya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunulacak özelliğin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

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