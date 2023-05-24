Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı, dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram hikayelerinden ses gelmeme problemi birçok kullanıcının yaşadığı bir problem. Peki, Instagram hikayelerinden ses gelmemesi sorunu nasıl giderilir? İşte takip etmeniz gereken adımlar...

Android'de Instagram Hikayelerinde Ses Gelmemesi Sorununun Çözümü

Öncelikle Instagram uygulamasını kaldırın ve ardından tekrar yükleyin. Fakat uygulama girerken Facebook üzerinden bağlanmayın. Giriş yaptıktan sonra uyarı bildirimleri gelecek. Tüm bu uyarı bildirimlerini kabul edin. "Google Play-Hakkında-Ayarlar" kısmından Google Play'in sertifikalı olup olmadığını kontrol edin. "Ayarlar-Uygulamalar ve Bildirimler-Uygulamalar-Instagram-İzinler" kısmından tüm ayarlara izin verin. Instagram video yüklerken sağ üst köşede bulunan sesi açın. Instagramda izlediğiniz bir videodan ses gelmiyorsa sol alt köşedeki ses butonuna bir kez basın.

IOS'da Instagram Hikayelerinde Ses Gelmemesi Sorununun Çözümü

Öncelikle Instagram uygulamasını kaldırın ve tekrar yükleyin. Fakat uygulamaya girerken facebook üzerinden bağlanmayın. Giriş yaptıktan sonra uyarı bildirimleri gelecek. Tüm bu uyarı bildirimlerini kabul edin. "Ayarlar- Zil sesi ve uyarılar" kısmında sesin açık olduğundan emin olun. "Ayarlar- Instagram" kısmından tüm ayarları açın. Instagram video yüklerken sağ üst köşede bulunan ses kısmını açın. Instagramda izlediğiniz bir videodan ses gelmiyorsa sol alt köşedeki ses butonuna bir kez basın.

Sorunu Doğrudan Instagram'a Bildirmek İçin İzlenecek Adımlar

Yukarıdaki adımları uyguladınız fakat hala ses sorununu çözemediyseniz doğrudan ınstagrama sorunu bildirebilirsiniz. Bunun için ise izleyeceğiniz adımlar şöyle. Instagram profilinize gidin ve “Ayarlar”ı seçin. Ardından “Yardım”ı seçin. “Sorun Bildir“i seçin .Bir açılır ekrandan tekrar “Sorun Bildir”i seçin .Daha sonra yaşadığınız sorunu yazınve yazmayı bitirdikten sonra “Gönder”i seçin.

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