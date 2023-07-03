Instagramın hikaye kısmında ekran görüntüsü (SS) almanın karşı tarafa bildirim olarak gidip gitmediği Instagram kullanıcıları tarafından merak edilen sorulardan biri. Peki, Instagram hikayede ekran alıntısı alınca karşı tarafa bildirim gider mi? Cevabı haberimizde... Instagram 2016 yılında, hikaye özelliği getirdi ve kullanıcılarının günlük olarak fotoğraf, video gibi içerikler paylaşabilmesine olanak tanıdı. Instagram kullanıcılarıda hikaye özelliğini severek kullanıyor. Instagramda hikaye kısmında ekran görüntüsü almak da mümkün. Peki, alınan ekran alıntısı karşı tarafa bildirim olarak gidiyor mu? Instagram üzerinden paylaşılan hikayede, ekran görüntüsü alındığında, hikayeyi paylaşan kişiye bildirim gitmez. Bunun nedeni, tüm sosyal medya hesaplarında olduğu gibi Instagramda da gizlilik esasının olmasıdır.